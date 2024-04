PRF apreende mais de meia tonelada de maconha em rodovia no RJ

Motorista confessou que receberia pelo transporte do material - Foto: Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um carregamento com fuzis, pistolas e mais de meia tonelada de maconha. O flagrante aconteceu na Rodovia Washington Luiz (BR-040), na Baixada Fluminense, na madrugada de quarta-feira (24).

Por volta das 4h30, policiais rodoviários federais abordaram um caminhão, na altura de Duque de Caxias, e encontraram a carga com o armamento e os entorpecentes. Havia aproximadamente 600 quilos de maconha, três quilos de skunk, cinco fuzis - calibre 7,62mm -, duas pistolas e dez carregadores.

Ao ser questionado, o motorista acabou confessando que receberia uma quantia em dinheiro pelo transporte do material. Ele disse que vinha de Manaus (AM) e faria a entrega na comunidade da Rocinha, na Zona Sul do Rio.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal.

