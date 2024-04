PRF apreende quase 70 quilos de pasta base de cocaína no RJ

Um homem foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) após ser flagrado transportando quase 70 quilos de pasta base de cocaína. O caso aconteceu na Baixada Fluminense, na sexta-feira (19).

Equipes do Núcleo de Operações Especiais (NOE-RJ) faziam patrulhamento no Arco Metropolitano (BR-493), na altura de Nova Iguaçu, quando perceberam um carro realizando uma manobra brusca depois da aproximação da viatura. Quando realizaram a abordagem, os policiais notaram um nervosismo excessivo do motorista, principalmente quando foram abrir o veículo.

Em uma revista minuciosa, a equipe da PRF verificou que o banco traseiro do carro estava colado, havendo algum mecanismo que o impedia ser rebatido. Após abrir o local, um compartimento escondido atrás do banco, foram encontrados 66 tabletes de pasta base de cocaína, totalizando 67,5 quilos do entorpecente.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal.

