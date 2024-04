Idoso levado morto a banco é enterrado após dois dias no IML

O idoso Paulo Roberto Braga, que foi levado morto a uma agência bancária na última terça-feira (16), foi enterrado nesse sábado. Ele tinha 68 anos. O sepultamento ocorreu no Cemitério de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O caso ganhou repercussão nacional após Erika de Souza Vieira, identificada como sobrinha de Paulo, o levou para fazer um empréstimo de R$ 17 mil reais em banco.

O corpo permaneceu por quase dois dias no Instituto Médico-Legal (IML), aguardando o envio de documentação de parentes para que fosse feito o sepultamento social solicitado por seus familiares à prefeitura do Rio. O idoso foi velado na capela 1. A cerimônia durou cerca de 40 minutos e contou com a presença de cerca de 15 pessoas. Os familiares não quiseram conversar com a imprensa presente. Um pastor, durante o enterro, pediu orações também para Erika, que segue presa preventivamente.

Segundo o laudo do IML, Paulo Roberto Braga morreu por broncoaspiração. Isso ocorre quando o conteúdo do estômago é aspirado e entra nas vias respitatórias. O laudo ainda diz que a aparência do idoso era de um "homem caquético".No dia anterior a morte, Paulo recebeu alta da UPA de Bangu. Ele estava internado a uma semana com uma pneumonia. Algumas horas antes de falecer, Paulo estava no Shopping Real, em Bangu, acompanhado de Erika. Ela deixou o idoso sozinho, no meio do centro comercial, em duas ocasiões. Ele parecia orientado.

A polícia afirma que a sobrinha de Paulo buscou o empréstimo em três diferentes instituições financeiras antes do falecimento do idoso.

