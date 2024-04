Polícia prende homem que comercializava cartões do Riocard Mais

Na noite da última quinta-feira (18), policiais militares do 5º BPM (Gamboa), no Rio de Janeiro, prenderam um homem que comercializava cartões do Riocard Mais. Graças as informações do Disque Denúncia, o criminoso foi encontrado na Av. Presidente Vargas, no Centro do Rio.

Os policiais foram até o endereço e identificaram o suspeito comercializando os cartões para passageiros que estavam nas filas de ônibus. Ele foi pego em flagrante, no momento em que recebia dinheiro e entregava os cartões aos passageiros. O homem tem 37 anos, e com ele foram apreendidos 34 cartões, 229 reais em espécie e um telefone celular.

Os agentes levaram o criminoso e o material para à 4ª DP (Centro) e depois à 5ª DP (Av. Gomes Freire). Lá ele foi autuado no artigo 171 e ficou preso.

