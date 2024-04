'Operação Sossega' interdita bingos clandestinos no Rio

Em mais uma operação denominada “Sossega Leão”, com informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), policiais militares interditaram bingos clandestinos em diversos pontos do Rio de Janeiro, em pleno funcionamento.

Ao todo, 21 máquinas do tipo caça-níquel, foram apreendidas entre os dias 12 a 20 de abril. A Operação Sossega Leão, que foi iniciada em abril 2023, e tem como finalidade principal, coibir a prática ilegal de jogos de azar (cassinos), contrabando de cigarros, jogo do bicho e jogos eletrônicos, todo território do Estado do Rio de Janeiro.

Locais das apreensões:

10º BPM (Barra do Piraí), a Rua Doutor Souza Nunes, em Valença, 04 máquinas caça-níqueis.

27º BPM ( Santa Cruz), Praça Antônio Goulart, em Guaratiba, 06 máquinas caça-níqueis.

24º BPM (Queimados), Rua Niterói, em Campo Lindo, em Seropédica, 04 máquinas caça-níqueis.

21º BPM ( São João de Meriti), Rua Angélica 12, Fonte Carioca, 02 máquinas caça-níqueis

34º BPM (Magé), Rua Rua Fortaleza, LT 20, QD 22, Vila Carvalho, Magé, 02 máquinas caça-níqueis

16º BPM (Olaria), Rua Doutor Alfredo Barcelos, Olaria, 03 máquinas caça-níqueis.

Diante dos fatos, os responsáveis pelos locais foram conduzidos para as sedes das delegacia de cada região, onde foram autuados através do Termo Circunstanciado no Artigo 50 da Lei Contravenções Penais (LCP), onde foram ouvidos e depois liberado. As máquinas foram apreendidas e foram periciadas.

Para denunciar este tipo de crime, de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp com anonimato: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.

