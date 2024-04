Guarda Municipal prende três homens em São Gonçalo

Agentes da Guarda Municipal prenderam três homens, na madrugada deste sábado (20), em São Gonçalo. Dois deles foram detidos no bairro Camarão por adulteração da placa de uma moto. O terceiro foi flagrado no Centro pelo crime de furto de cabos.

Os agentes da Guarda que atuavam na ronda noturna foram informados pelas equipes da Central de Segurança de São Gonçalo, que faz o monitoramento da cidade com câmeras, que dois homens realizavam manobras de risco em uma moto na esquina da Rua Jaime Figueiredo com a Avenida Santa Maria, no bairro do Camarão.



No local, a equipe localizou os homens empurrando a moto. Eles informaram que haviam caído com a motocicleta. Os guardas constataram, nesse momento, que havia um cartão preso na placa da moto, escondendo o número de identificação. O condutor da moto, que já tinha registro criminal por roubo, e o carona foram conduzidos para a 73ª DP (Neves).



Em outra ocorrência, um homem estava furtando cabos na esquina da Rua Presidente Kennedy com a Rua Simeão Custódio, no Centro. Ele foi detido em flagrante e levado inicialmente para a 72ª DP (Mutuá) e, em seguida, encaminhado para a 73ª DP (Neves), onde segue à disposição da Justiça.



Ainda nesta semana - Um homem também foi preso pela Guarda Municipal nesta semana furtando três peças de carne e bebidas alcoólicas do supermercado Assaí, na Avenida Presidente Kennedy, no Centro de São Gonçalo. A soma dos produtos encontrados com o suspeito era de R$ 700.

