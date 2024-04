Dois baleados dão entrada no Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo

A Polícia Militar registrou a entrada de duas pessoas feridas por armas de fogo, que deram entrada na emergência do Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), na tarde desta sexta-feira (19).

Segundo a Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar, policiais do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionados para verificar a entrada de duas vítimas de disparos de arma de fogo. De acordo com os feridos, um veículo que não foi identificado, teria disparado em suas direções. Logo após o atentado, o condutor fugiu do local.

A ocorrência foi registrada na 74ª DP, no Alcântara.

* Em apuração