Empresário investigado por contravenção morre após ser baleado no Rio

Um empresário investigado por supostas associações com jogo do bicho foi morto após ser baleado e capotar o carro em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio, nesta quinta-feira (18). Fábio Ortega, de 72 anos, estava dirigindo quando foi atingido por uma série de disparos, segundo testemunhas. Ferido, ele acabou perdendo o controle do veículo, que capotou e atingiu um poste.

Outros dois veículos também acabaram sendo atingidos pelo carro de Fábio. Os disparos teriam sido executados por um grupo de suspeitos que fugiu do local. Bombeiros e Polícia Militar foram acionados, mas a vítima já se encontrava sem vida quando os agentes chegaram ao local.

Vítima capotou veículo e atingiu poste após ser baleado | Foto: Reprodução/Redes Sociais

Fábio era dono do haras Fortega e do clube Splash Park Fazendinha, ambos em Santa Cruz. Segundo a Polícia Federal, seu nome era investigado por acusações de contravenção em São Paulo, As denúncias apontam que Fábio era conhecido pelo apelido "Travolta" entre bicheiros e que tinha envolvimento com o jogo do bicho nos bairros Brás e Bexiga, na capital paulista.

A autoria e a motivação dos disparos ainda está sendo investigada pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que realizou a perícia e registrou o caso.