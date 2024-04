Homem cai na Baía de Guanabara após acidente na Linha Vermelha; Vídeo

Na manhã desta sexta-feira (19), um motociclista caiu na Baía de Guanabara após se envolver em um acidente na Linha Vermelha.

Bombeiros do quartel de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, chegaram a ser acionados, por volta das 7h30, mas ao chegarem ao local foram avisados de que a vítima havia sido resgatada por terceiros.

Imagens de vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que dois homens em um barco retiram o motociclista, que usava um capacete, da Baía de Guanabara. As pessoas que acompanhavam a movimentação aplaudem e a vítima acena, aparentando estar bem.



Outro vídeo também mostra que um homem jogou uma corda para que a vítima não fosse levada pela correnteza nem se afogasse. Dezenas de outros motociclistas pararam no local. O trânsito ficou tumultuado no trecho, no sentido Centro.





Imagens que circulam nas redes mostram o momento do resgate do homem Divulgação