Dupla que arrombou residência e furtou joias em Niterói é presa no Rio

Policiais civis da 81ª DP (Itaipu) prenderam em flagrante, nesta sexta-feira (19), um homem, de 26 anos, e uma mulher, de 24 anos, que integram uma quadrilha envolvida em furtos de residências. Em um dos delitos, os criminosos subtraíram joias avaliadas em mais de R$ 300 mil.

De acordo com as investigações, no dia 11 deste mês, três criminosos arrombaram e entraram em uma casa, localizada em Camboinhas, Região Oceânica de Niterói. Após informações e um trabalho de inteligência, os policiais localizaram um homem, de nacionalidade chilena; e uma mulher, do Paraguai, quando tentavam trocar um veículo alugado em um shopping, localizado em Botafogo, Zona Sul do Rio. Com a dupla, os agentes apreenderam duas chaves de fenda e dois pares de luvas, utilizados para arrombar e furtar as residências. O terceiro criminoso fugiu e está sendo procurado.

Em depoimento, os bandidos disseram que as joias foram vendidas na comunidade da Rocinha. Parte do material foi encontrado, recuperado e entregue à vítima.

