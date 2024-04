Delegacia de Maricá prende acusada de tráfico foragida da Justiça durante consulta ao dentista

Uma mulher que estava foragida da Justiça por tráfico de drogas foi presa pela Polícia Civil na tarde desta quinta-feira (18), em uma clínica odontológica no Centro de Maricá.

De acordo com informações, os agentes da Delegacia de Maricá (82ª DP), coordenados pelo delegado titular Dr. Bruno Gilaberte, descobriram a localização da criminosa através do setor de inteligência da unidade e de informações do Disque Denúncia, e foram até o local para averiguar.

Chegando ao endereço, os policiais encontraram a traficante, que estava em uma consulta dentária, realizaram a prisão e a encaminharam para a sede da distrital.



A mulher, que não teve o seu nome identificado, é acusada de atuar no tráfico de drogas da comunidade do Bairro da Amizade, que fica na Região Central de Maricá.

