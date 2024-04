Corregedoria da PM recupera carga roubada no Rio

Policiais da Corregedoria da Polícia Militar do Rio de Janeiro recuperaram uma carga de cigarros roubados, nesta quinta-feira (18), em Guaratiba. Na ação, os veículos usados pelos criminosos também foram recuperados.



De acordo com informações, policiais da corregedoria, que investigam o crime na região, receberam informações sobre um roubo de carga, que estava em andamento na Estrada do Magarça, em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A área dominada pela milícia, foi cercada e a polícia identificou que os criminosos utilizavam um veículo Prisma e um veículo Fiorino.

Após perseguição, os criminosos abandonaram os carros e fugiram para uma comunidade da região. Os veículos foram apreendidos e dentro dos automóveis a polícia encontrou 585 maços de cigarros, um ar condicionado split e um bloqueador de sinal de GPS.

Todo material foi levado para a 42°DP (Recreio) onde o caso foi registrado.