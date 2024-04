Mulher que deu balas com drogas para camareira de hotel em Teresópolis é indiciada por tráfico

A 110ª DP (Teresópolis) concluiu o inquérito e indiciou por tráfico uma mulher que deu jujubas com droga para camareira de um hotel em Teresópolis, Região Serrana do estado. Três filhos da vítima consumiram o doce e tiveram que ser encaminhadas a um hospital por intoxicação.



O fato aconteceu no dia 4 de novembro do ano passado. De acordo com as investigações, a autora mora na Califórnia, nos Estados Unidos, e se hospedou em um hotel de Teresópolis. Ela ofereceu alguns presentes para a camareira pelos "bons serviços", entre eles, um saco de jujubas. Sem saber das substâncias contidas no doce, a mulher levou para casa e deu para os filhos, de 2, 5 e 6 anos. Pouco tempo depois, as crianças começaram a passar mal e a mãe as levou a um hospital. Elas foram submetidas a uma lavagem gástrica e hidratação, tendo em vista o suposto quadro de intoxicação.



Desconfiada, a mãe registrou ocorrência na delegacia e levou as jujubas, que foram submetidas a exame de perícia. O resultado do laudo constatou que o doce continha tetrahidrocanabinol e canabidiol, substâncias encontradas na cannabis sativa (maconha). O exame também constatou que o produto é impróprio para consumo e nocivo à saúde, principalmente para crianças.

"As jujubas possuíam em seus componentes drogas proibidas no Brasil. Em outros países, como nos Estados Unidos, a comercialização e consumo das substâncias encontradas no doce são liberados. Desta forma, considerando as diligências realizadas, depoimentos coletados, apreensão do produto e o laudo da perícia, constatamos a existência de crime e, consequentemente, a autora foi indiciada por tráfico de drogas. O caso foi encaminhado ao Ministério Público, que já ofereceu denúncia contra a mulher", declara o titular da 110ª DP, delegado Marcio Mendonça Dubugras, responsável pela investigação.