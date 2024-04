Ex-candidato a vereador é preso por estupro de turista no Rio

Um homem acusado de estuprar, agredir e manter presa uma turista paulista no Rio foi preso nesta quinta-feira (18). O ex-candidato a vereador de São Paulo Lucas José Dib, de 35 anos, teria impedido a mulher de deixar seu apartamento em Botafogo, na Zona Sul do Rio, por 18 horas seguidas. Durante o período, ela foi submetida, ainda, a ameaças e tortura, segundo o relato.

A vítima tem 31 anos e conheceu o suspeito através de um aplicativo de relacionamento alguns dias antes do crime. Moradora de São Paulo, ela veio passar as férias no Rio e marcou um encontro com o homem no dia 3 de abril. Eles chegaram a sair juntos em alguns bares antes de ir para o apartamento de Lucas, já na madrugada do dia 4, conforme narra o depoimento feito à Polícia.

Segundo a vítima, o suspeito só alterou o comportamento depois que os dois já estavam no apartamento. Ela conta que, logo após os dois se beijarem, Lucas iniciou as ameaças e agressões. Das 2h da madrugada até às 20h, ela foi estuprada diversas vezes, agredida, cuspida e drogada pelo suspeito para se manter acordada, segundo o relato.

A vítima contou, ainda, que foi mantida sem roupas durante todo o período de cárcere e que ligou o som de um equipamento de DJ para que os vizinhos não escutassem seus pedidos de socorro. À Polícia, ela disse que “a todo momento tentou se desvencilhar de Lucas”, mas não conseguiu escapar já que estava presa pelos braços.

Equipamento de DJ foi apreendido | Foto: Reprodução

A mulher só conseguiu escapar depois que um amigo dela, que sabia do encontro, conseguiu encontrá-la com base na localização de seu telefone. Ela procurou um hospital na região para atendimento e, depois, prestou depoimento na 10ª DP (Botafogo). Os agentes da unidade prenderam o suspeito em casa nesta quinta (18). Objetos sexuais, algemas e o equipamento de DJ foram apreendidos no local.