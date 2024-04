Belo e Gracyanne estão separados, afirma colunista

Belo e Gracyanne Barbosa teriam colocado um ponto final no relacionamento, de acordo com informações do colunista Lucas Pasin, do UOL. Os dois estavam juntos há 16 anos.

Ainda segundo o colunista, os dois teriam terminado a relação há cerca de oito meses, mas ainda moram na mesma casa. O cantor, no entanto, já estaria preparando sua mudança para outra casa, no Rio.

Fontes informaram ao colunista que Belo e Gracyanne não usam mais aliança, mas, no entanto, ainda seguem amigos.

Leia mais:

Apostas online só poderão ser pagas por PIX, transferência ou débito



Escritora atacada por pitbulls tem alta de hospital em SG: 'Vou ter que aprender muitas coisas'



O casal ainda não confirmou a informação de maneira oficial em suas redes sociais.