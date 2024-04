Imagens mostram mulher com idoso morto em shopping do RJ antes de ir com ele assinar empréstimo (vídeo)

Além de viralizar nas redes sociais e ganhar repercussão internacional, o caso da mulher que é fimada com idoso morto em uma cadeira de rodas tentando fazê-lo assinar um comprovante de empréstimo no valor de R$ 17 mil, dentro de uma agência bancária no Rio, começa a avançar e deve complicar ainda mais a situação da acompanhante, identificada como Érika de Souza Vieira Nunes, de 42 anos. Imagens que circulam nas redes sociais a mostram andando por um shopping da capital fluminense com o corpo de Paulo Roberto Braga, de 68 anos, em uma cadeira de rodas.

O fato teria acontecido antes de o cadáver do idoso ser levado a um banco em Bangu, na Zona Oeste do Rio, por Érika, para fazer um empréstimo. Um dos funcionários do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) mobilizados para a agência bancária, afirmou à polícia que ele estava morto havia pelo menos duas horas.

Comprovação - Imagens de câmeras de segurança de um estacionamento divulgadas pelo programa Balanço Geral, da TV Record, mostram a mulher em um estacionamento em um carro cinza, às 13h03 de terça-feira. Um homem segura a cadeira de rodas enquanto ela tenta encontrar um jeito de retirar o idoso de dentro do carro. Ela puxa o corpo do idoso para frente e o segura por trás. A cabeça dele mexe um pouco e, em seguida, ela o coloca na cadeira, com ajuda do homem. As pernas do idoso ficam esticadas, e a mulher ajeita em cima do apoio para os pés. A ação durou 27 segundos.



Acusada está presa e a polícia investiga o caso | Foto: Divulgação

Depois disso, a mulher pega a bolsa em cima do carro e o homem fecha a porta do carona. Ela segue com ele. A polícia analisa as imagens para saber se ela andou com ele por mais locais até chegar ao banco. Segundo o depoimento do funcionário do Samu, o período do óbito foi constatado porque o corpo de Paulo Roberto Braga, de 68 anos, já apresentava livores — manchas escuras que correspondem às zonas de falta ou de acumulação de sangue —, que costumam aparecer após esse tempo.





Mulher foi filmada por funcionários Divulgação/Internet

Autor: Divulgação/Internet

Outro depoimento - Também em depoimento, uma das funcionárias da agência bancária contou que, num primeiro momento, achou o idoso muito debilitado. Ao se aproximar do local onde ocorria o atendimento, orientou que a assinatura de Paulo Roberto deveria ser igual à da carteira de identidade. No momento em que o idoso deveria assinar, porém, a funcionária afirma que ele não respondia e estava com aspecto pálido e sem apresentar sinais vitais.



Érika permanece presa por tentativa de furto mediante fraude e vilipêndio a cadáver. Ela tenta provar sua inocência, arguemtando que idoso ainda estava vivo quando chegou na agência bancária. O caso foi registrado pela 34ªDP (Bangu).