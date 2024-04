Homem é preso após roubar mulher com carrinho de bebê em Icaraí

Um homem acusado de realizar roubos em Icaraí, na Região Oceânica de Niterói, foi preso nesta quarta-feira (17), no Centro. Ele é suspeito por um crime flagrado por câmera de segurança em Icaraí no início deste mês. Nas imagens, o suspeito aparece assaltando uma mulher que andava pela calçada com duas crianças, uma em um carrinho de bebê. O roubo aconteceu no dia 6 de abril. Confira o vídeo:





Segundo a Polícia, ele já acumulava no histórico algumas anotações por roubo e furto. Alvo de investigações ao longo dos últimos dias, ele foi encontrado por uma equipe da Operação Niterói Presente na Rua Coronel Gomes Machado, Centro de Niterói. Ele foi capturado e levado para a 77ª DP (Icaraí), onde permaneceu à disposição da Justiça.