PM apreende mais de cem máquinas caça-níqueis no Rio

Polícia apreendeu mais de 100 máquinas no local. Vinte e sete pessoas estavam jogando no momento da chegada da polícia. - Foto: Divulgação

Polícia apreendeu mais de 100 máquinas no local. Vinte e sete pessoas estavam jogando no momento da chegada da polícia. - Foto: Divulgação

Policiais militares da Subsecretaria de Inteligência (SSI), com o apoio do 31ºBPM (Recreio dos Bandeirantes), apreenderam, nesta quarta-feira (17), mais de 100 máquinas caça-níqueis na Avenida Balthazar da Silveira, no Recreio dos Bandeiras, na Zona Oeste do Rio.

Após receberem denúncias sobre o funcionamento de uma local de apostas, o fato foi constatado e foi verificado que no endereço citado aconteciam as atividades de bingo e de máquinas de caça-níqueis. No momento da verificação tinham no local 120 máquinas, 27 apostadores e 4 funcionários.

Leia mais

➢ Apostas online só poderão ser pagas por PIX, transferência ou débito

➢ Alta no preço do azeite: entenda o motivo e conheça substitutos

A 42ªDP (Recreio) foi acionada e, de acordo com a perícia, foram apreendidas a quantia de R$ 5.970 em espécie, 02 máquinas de crédito/débito/pix e as 120 máquinas de caça-níqueis.