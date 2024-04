Alta no preço do azeite: entenda o motivo e conheça substitutos

Que o valor do azeite vem crescendo nas gôndolas dos mercados todo mundo já percebeu. O que poucos sabem são os motivos para essa alta. E as mudanças climáticas e da produção bianual aparecem como os grandes vilões da história.

O preço do azeite de oliva está cada vez maior em decorrência da seca que algumas regiões da Europa vêm sofrendo, pois afeta a plantação das azeitonas. Além disso, pesa o fato da produção da matéria prima do azeite ser bianual, tornando mais difícil encontrar o tempero.

Nos mercados é possível notar o aumento no valor do produto final, fazendo a população diminuir o consumo, cortar por completo o uso do azeite em seu cardápio ou substituir marcas.



Analisando os preços encontrados, percebemos que os valores estão exorbitantes, chegando a R$57,00 o que antes custava em torno de R$ 25. E em alguns casos as embalagens de azeite possuem um lacre anti furto, que é acionado na porta do estabelecimento quando não retirado. A consumidora Cândida Veloso reclamou do valor. “Um assalto, horrível, azeite agora é ouro, já pensou um azeite R$50,00 uma garrafinha?”, reclamou.

Valor do azeite disparou e está sumindo da mesa dos brasileiros | Foto: Layla Mussi

Como solução para continuar utilizando a especiaria, os consumidores recorrem ao óleo composto que varia de R$ 8,00 até R$ 15,00. Entretanto, o substituto não oferece o mesmo sabor, passa por processos químicos e, quando consumido em excesso, pode causar problemas de saúde como doenças do coração e obesidade, pois possuem muitas gorduras. A cozinheira Michele Reis, 48, afirma que ainda não trocou o azeite por outras alternativas “Eu não faço, se eu não tenho como comprar o azeite, eu não compro, porque não tem como você substituir o azeite, porque não é o mesmo gosto.”

Para fugir do alto preço, algumas pessoas fazem a busca de valor. A fisioterapeuta Sarita da Silva relata que está "diminuindo a quantidade nas refeições. [...] Eu troco de marca, procuro uma mais barata."



Para driblar o valor do azeite, principalmente quando o assunto é salada, há a possibilidade de substituí-lo por molhos que possuem valor mais em conta e oferece um sabor agradável a todos os paladares, com uma diversidade que vai desde molho rosé até molho de queijo. Caso o consumidor prefira uma alternativa mais saudável, pode usar o limão que está em uma faixa de preço de R$5,00 o kg e proporciona um sabor agradável ao alimento.

*Estagiária sob supervisão de Thiago Soares