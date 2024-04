Polícia investiga desaparecimento de casal que saiu para baile funk no Rio

Um casal de jovens da Baixada Fluminense está desaparecido desde a noite do último sábado (13) após sair para um evento na Zona Norte do Rio. Lohanna Miranda Santos da Silva, de 23 anos, e Darielson Azevedo Nunes não fizeram contato com a família desde o último final de semana. Colegas que afirmam ter estado com eles deram três versões diferentes sobre o que ocorreu; a Polícia segue investigando o caso.

De acordo com familiares, Lohanna e Darielson saíram do bairro Jardim Gramacho, em Duque de Caxias, onde moram, dizendo que iriam com amigos para um baile funk no Complexo da Maré, Zona Norte da capital. O evento, com apresentações de MC Poze e Chefin, estava previsto para acontecer durante a madrugada do domingo (14). Eles estavam de motocicleta.

Amigos do casal já foram contatados pela família desde o dia do desaparecimento. Segundo os familiares, cada colega contou uma versão diferente a respeito do último contato com ele. Uma das versões é de que o casal ficou "para trás" no meio do caminho porque estava sem capacete, avistou uma blitz da Polícia Militar e disse que iria mais tarde, esperando que alguém levasse o aparato de segurança para eles.

Outros colegas, no entanto, afirmam que Lohanna e Darielson decidiram desviar da blitz pela Cidade Alta e acabaram sendo capturados por traficantes da região. Por fim,, outros confirmaram que eles foram detidos por criminosos na Cidade Alta, mas que não tinham intenção de passar por lá e acabaram entrando na região por engano.

Após a repercussão do caso nas redes nesta terça (16), a família disse ter recebido trotes de pessoas dizendo ter encontrado o corpo do casal. Até o momento, a Polícia Civil não confirmou nenhuma das versões e segue investigando o caso. A equipe responsável pela investigação de desaparecidos na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) registrou o caso.