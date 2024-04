Grávida mantida em cárcere privado por traficantes é resgatada pela Polícia Civil

Policiais civis da 5ª DP (Mem de Sá), 1ª DP (Praça Mauá), 4ª DP (Presidente Vargas) e da 6ª DP (Cidade Nova) realizaram uma operação, nesta quarta-feira (17/04), e resgataram uma mulher, grávida de 7 meses, que estava sendo mantida em cárcere privado em um edifício por traficantes de drogas do Morro da Providência. Na ação, uma adolescente, de 17 anos, foi apreendida em flagrante por ato infracional análogo aos crimes de tráfico de drogas e receptação.

A operação teve como objetivo cumprir mandados de busca e apreensão no edifício, localizado na Avenida Venezuela, no Centro do Rio, invadido e utilizado por traficantes para vender drogas. Durante as diligências, os policiais localizaram e resgataram a gestante. Na sequência, as equipes apreenderam a adolescente com farta quantidade de droga, anotações referentes ao tráfico e telefones celulares roubados e furtados.



De acordo com as investigações, a grávida foi mantida em cárcere privado após um desentendimento entre o companheiro dela, morador do edifício, e traficantes. Os criminosos começaram a cobrar R$ 2,2 mil para liberar a mulher.



As investigações continuam para identificar e prender outros envolvidos.