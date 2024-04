Influenciadora é apontada como novo affair de Yasmin Brunet

Nos últimos dias um assunto tem tomado conta da internet: ‘uma ex-participante do BBB 24 estaria se relacionando com outra mulher’. Depois de muitas especulações, o Jornal Extra cravou que a modelo Yasmin Brunet, de 35 anos, estaria vivendo um affair com a cantora e influenciadora Mia Carvalho, de 24. Segundo o jornal, por enquanto a relação é mantida longe dos holofotes, mas não das redes sociais.

Um dos indícios apontados pela publicação é que Mia e Yasmin têm trocado mensagens e elogios nas redes sociais e já ganharam até torcida de seus fãs que criaram o ship “Yasmia”.

Mia, além de influenciadora é cantora e até outubro do ano passado, namorava a cantora Duda Kropf. Em seu Instagram ela costuma postar seus looks, viagens e os treinos que deixam o abdômen saradíssimo, a parte do corpo, aliás, que ela mais gosta de mostrar.

Yasmin e Mia não confirmaram o romance para a publicação.