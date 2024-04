Passageiro é preso com droga escondida em caixa de vinho no Galeão

A Receita Federal apreendeu, nesta segunda-feira (15), aproximadamente 3,7 kg de cocaína com um passageiro no aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador.

O brasileiro voltava de Portugal após ter sua entrada negada no país. A substância estava escondida em uma caixa de papelão que dizia conter 3 litros de vinho tinto.

Após passar pela inspeção da Alfândega da Receita Federal, a droga foi identificada na bagagem por meio do aparelho de raio-x, e o teste preliminar confirmou presença do entorpecente.



O passageiro foi preso e, junto à droga, encaminhado para a Polícia Federal.