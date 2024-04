Acusado de matar mulher na frente dos filhos no Rio é preso no Pará

41ª DP (Tanque) encontraram suspeito na casa da mãe no norte do país - Foto: Divulgação

41ª DP (Tanque) encontraram suspeito na casa da mãe no norte do país - Foto: Divulgação

Policiais Civis do Rio encontraram no estado do Pará um homem acusado de espancar a companheira até a morte na Zona Oeste da capital. Preso neste domingo (15), o suspeito, de 47 anos, fugiu para o Norte do país em janeiro, após a morte da mulher, de 22. Segundo as acusações, ele teria cometido o crime na frente dos filhos da vítima e abandonado um deles no Rio.

De acordo com as investigações, o episódio de feminicídio aconteceu depois de a vítima, Bruna Eduarda Guterres Uchoa, contar para o companheiro que tinha conseguido um emprego como auxiliar de serviços gerais no Aeroporto de Jacarepaguá. Ela também teria dado indícios de que planejava se separar com o homem, com quem tinha uma filha. A mulher também era mãe de um menino de 6 anos, fruto de outro relacionamento.

No dia 13 de janeiro, o suspeito teria agredido e enforcado Bruna, que acabou vomitando durante as agressões e se asfixiando com o próprio vômito, conforme indicam a perícia e a apuração policial. Logo após o crime, o homem saiu de casa para lanchar com as duas crianças e, no dia seguinte, procurou a Polícia para relatar a morte da companheira.

Aos agentes, ele alegou ter encontrado a mulher morta em casa e que ela teria morrido após usar drogas. A versão foi negada pelo Instituto Médico-Legal (IML), que, em perícia, constatou que a mulher tinha marcas de violência e que a causa da morte foi asfixia.



Antes do resultado do exame, no entanto, o acusado já havia deixado o Rio de Janeiro. Ele teria abandonado o enteado no estado e fugido com a filha para a casa da mãe, no Pará, onde passou os últimos meses escondido. Neste domingo (14), policiais da 41ª DP descobriram o paradeiro do suspeito e cumpriram um mandado de prisão por feminicídio contra ele.