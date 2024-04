Adolescente atropela grupo na saída de casa de festas na Zona Norte do Rio

Um adolescente de 17 anos atropelou um grupo de pessoas na madrugada do último domingo (14), em Bento Ribeiro, na Zona Norte do Rio.

De acordo com a Polícia Civil, o atropelamento aconteceu após uma briga na saída de uma casa de festas, na Rua Boiacá. Uma das vítimas está em estado grave. O caso foi registrado como lesão corporal, mas a 30ª DP (Marechal Hermes) investiga se houve tentativa de homicídio.

Leia mais



Polícia Civil prende suspeitos por “Boa Noite Cinderela” na Barra da Tijuca

Trio é preso com drogas em São Gonçalo



O Corpo de Bombeiros foi acionado às 1h10 para a ocorrência de atropelamento. Duas vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. Uma delas foi identificada como Marcos Iuri da Silva Costa, de 19 anos, que segue internado na unidade de saúde. A outra vítima, de 18 anos, que não foi identificada, foi atendida e liberada ainda no domingo.



Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento em que o adolescente de 17 anos é agredido pelo grupo. Os dois amigos são agredidos com socos e chutes. Em determinado momento, um deles cai no chão e as agressões seguem. Momentos depois, em uma nova filmagem, é possível ver que o grupo seguiu na rua. Um carro, então, passa em alta velocidade, atingindo alguns deles.

De acordo com investigadores, o jovem conseguiu se desvencilhar e deixou o local após a confusão. Ele contou ter ido à festa com o carro de sua mãe. Após o atropelamento, o adolescente se apresentou na delegacia ao lado da mãe e do amigo que também teria sido agredido.

À polícia, ele alegou que não estava envolvido na confusão. Mas, no entanto, alertou ao grupo que seguranças da casa de festas estariam indo em direção a eles. Logo após, ainda segundo o depoimento, ele e um amigo teriam sido agredidos por cerca de 20 pessoas.

A Polícia Civil tenta localizar outras vítimas e testemunhas para serem ouvidas. Até o momento, apenas uma vítima foi à delegacia para prestar depoimento, além do adolescente e seu amigo. Agentes da 30ª DP (Marechal Hermes) também procuram outras imagens de câmeras de segurança que mostrem a ação. O carro usado no crime será periciado.