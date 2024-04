Vazamento de água limpa causa rachaduras no solo, no Luiz Caçador, em SG

Moradores da Rua Trinta e Um de Março, no Luiz Caçador, em São Gonçalo, estão preocupados um com grande vazamento de água que há um ano vem tirando o sossego de quem passa pelo local. Se em muitos bairros da cidade falta água, no trecho o líquido tão escasso é desperdiçado.





Segundo moradores, a situação ocorre quando as casas recebem água todo final de semana. O problema é recorrente e já foi reportado para Águas do Rio, companhia de abastecimento que opera na região.

O vendedor Washington Santos, 31 anos, conta que já fez inúmeras reclamações para a Águas do Rio, e foi informado que uma equipe iria até o local, porém não houve qualquer visita técnica.

“Já fiz inúmeras reclamações e eles dizem que vão mandar uma equipe o que não acontece. O vazamento é recorrente neste trecho. É muito desperdício”, relatou.

Ainda conforme o morador, a situação oferece diversos problemas como a água parada que aumenta os focos de dengue e o desgaste do solo com profundas rachaduras.

Em nota, a Águas do Rio informou que vai enviar uma equipe ao local nesta segunda-feira (15), para verificar a ocorrência.

Sob supervisão de Marcela Freitas