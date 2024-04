Trio é preso com drogas em São Gonçalo

Duas pistolas e drogas foram apreendidas com suspeitos - Foto: Divulgação/PMERJ

Duas pistolas e drogas foram apreendidas com suspeitos - Foto: Divulgação/PMERJ

Três homens acusados de envolvimento com o tráfico de drogas foram presos em flagrante na manhã deste sábado (13), em São Gonçalo. Armas e drogas foram apreendidos com o grupo, que foi detido durante patrulhamento do 7º BPM (São Gonçalo) na Avenida Doutor Nilo Peçanha.

De acordo com os agentes, duas pistolas e três carregadores, além de uma pequena carga de drogas, foram encontradas com o trio. Todo o material foi apreendido e levado junto dos suspeitos para a Delegacia.

*Em apuração

Leia também:



➢ Acusado de roubo em estabelecimento comercial é preso em São Gonçalo

➢ Polícia captura suspeitos por roubos no Centro de Niterói