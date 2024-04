Acusado de roubo em estabelecimento comercial é preso em São Gonçalo

Um homem de 31 anos foi preso em uma casa abandonada na Rua Romão Cardoso, no bairro Almerinda, na noite de sexta-feira (12) por policiais do 7ºBPM (São Gonçalo). Os policiais foram ao local após a PM ter recebido uma denúncia de que um ponto comercial naquele bairro havia sido invadido e roubado momentos antes e que o autor do crime ainda estava circulando pelo local.

Os policiais passaram a percorrer a região e localizaram o acusado com uma mochila e uma pistola de marca Taurus e três carregadores. A arma era registrada e pertencia a um dos sócios da loja roubada. Sacos de moedas que haviam sido levados do ponto comercial foram encontrados na mochila, junto com um coldre usado pelo acusado. No momento da invasão, a loja já estava fechada e não havia ninguém no local.

Após checarem o sistema interno de câmeras do estabelecimento, os policiais responsáveis pela ocorrência constataram que o acusado era o autor da invasão e roubo. Eel foi conduzido à 75ªDP (Rio do Ouro), onde o caso foi registrado. A pistola e o dinheiro roubados foram devolvidos aos proprietários e também ficaram apreendidos os objetivos encontrados com o acusado - a mochila, martelo, chave de fenda, anel dourado, celular e cordas.

