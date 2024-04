Polícia captura suspeitos por roubos no Centro de Niterói

Três homens acusados de roubos no Centro de Niterói foram capturados pela polícia nesta sexta-feira (12) na Avenida Visconde de Rio Branco, uma das principais vias do município. As prisões foram realizadas por policiais militares da Operação Segurança Presente.

Dois dos presos são acusados de terem participado de invasões e furtos a estabelecimentos localizados na Rio Branco na semana passada. Eles foram flagrados por câmeras de segurança arrombando lojas durante a madrugada. O crime foi denunciado pelo proprietário de um estabelecimento que foi arrombado pelos suspeitos.

Segundo os relatos, as invasões aconteceram entre os dias 7 e 9 de abril, durante a madrugada. Equipes de inteligência analisaram as imagens das câmeras cedidas pelas loja e conseguiram identificar os suspeitos, que foram localizados e presos nesta sexta (12). Ambos já tinham anotações criminais por furto e foram levados para a 76ª DP (Centro).



Já o outro suspeito detido foi encontrado durante a manhã na esquina da Visconde de Rio Branco com a Rua Dr. Froés da Cruz. Os agentes tinham sido acionados por um pedestre, que relatou ter visto um homem em atitude suspeita armado com uma faca. Pouco depois, os policiais encontraram um homem que correspondia às descrições feitas pelo pedestre.

Durante a abordagem, os policiais não encontraram nada de ilícito com o acusado não estava. Ele estava sem documentos, mas se identificou aos policiais, que, ao checarem seu nome no sistema de registros da Polícia, descobriram que ele era alvo de um mandado de prisão por roubo. Ele foi levado à 76ª DP (Centro), que registrou o caso.