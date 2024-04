Ex-mestre de bateria é morto a tiros na Zona Oeste do Rio

O ex-mestre de bateria da escola de samba Renascer de Jacarepaguá foi morto a tiros na noite desta sexta-feira (12) na região do Anil, no bairro da Zona Oeste do Rio. O ataque deixou, ainda, duas pessoas feridas. A autoria e a motivação dos disparos estão sendo investigados pela Polícia Civil.

Paulo Silva Vieira de Araújo, conhecido como "Mestre Paulão", de 59 anos, já estava morto quando os agentes da Polícia Militar foram acionados. Oficiais do 18º BPM (Jacarepaguá) isolaram o local para perícia. Segundo eles, outros dois homens feridos foram encontrados no local e socorridos.

Os dois foram atendidos no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, e já tinham recebido alta na manhã deste sábado (13). A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) registrou o crime e informou que "diligências estão em andamento" para descobrir a identidade do autor dos tiros.