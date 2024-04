Corpo de policial é encontrado em mala de carro na Baixada

Um policial militar de 44 anos foi encontrado morto dentro do porta-malas de um veículo no fim da noite desta sexta (12) em Mesquita, na Baixada Fluminense. A vítima foi identificada como Eduardo Carvalho, segundo sargento lotado no 20º BPM (Mesquita). Ele já estava morto quando os policiais foram acionados.

De acordo com o Batalhão, uma equipe foi acionada por moradores por conta de uma ocorrência de encontro de cadáver na Rua Josefina, no bairro Santa Elias. Ao chegarem no local, os policiais encontraram o corpo abandonado no porta-malas de um carro, sem suspeitos por perto. A área foi isolada e a Polícia Civil foi acionada para perícia.

Câmeras de segurança na região registraram o momento em que um grupo de suspeitos coloca o corpo em um veículo, aparentemente o mesmo onde o policial foi encontrado, antes de fugir. Relatos iniciais apontam que Eduardo possa ter sido sequestrado e morto por criminosos ligados ao tráfico de drogas na comunidade do Sebinho.

Câmeras de segurança flagraram suspeitos abandonando corpo na Baixada | Foto: Reprodução

O policiamento na região foi reforçado e a Delegacia de Homicídio da Baixada Fluminense (DHBF) está investigando o crime. Ainda não há informações a respeito do sepultamento do policial. Segundo a PM, Eduardo estava na corporação há 16 anos.