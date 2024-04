Policial do Segurança Presente é baleado em Itaboraí

Um policial militar foi baleado em Itaboraí na tarde desta sexta-feira (12). O agente, que integra uma equipe da operação Segurança Presente, foi atingido por dois disparos durante um confronto com suspeitos na Rua Papa João XXIII, no Centro. Ele deu entrada no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, em São Gonçalo, no fim da tarde.

O PM estava junto de uma equipe patrulhando a região quando foi surpreendido por um trio de suspeitos, de acordo com o Governo Estadual. Os criminosos teriam iniciado os disparos ao ver os policiais e fugido logo em seguida. O policial levou um tiro no tórax e outro na perna esquerda. Ele foi socorrido por um morador.

O agente foi levado para o Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior, no bairro Nancilândia, em Itaboraí. Na unidade, ele foi submetido a uma tomografia. Segundo o exame, ele não sofre risco de perfuração no tórax esquerdo, que apresenta um orifício de saída sem afetar órgãos vitais. O outro disparo atingiu o joelho esquerdo e deixou "danos significativos à articulação", de acordo com o Governo do Estado.

No fim da tarde, ele foi encaminhado do Leal Júnior para o Heat, onde segue internado. A identidade do agente não foi divulgada.