Acusado de homicídio é preso em Niterói

Policiais do Sistema 'Segurança Presente Niterói' prenderam um homem acusado de homicídio, nessa sexta-feira (12), na Rua Nossa Senhora das Mercês, no Fonseca, em Niterói. Com o acusado foi apreendida também uma pistola.

A equipe fazia ronda pelo local, quando percebeu o homem em circunstância suspeita. Após revistá-lo e encontrarem a arma, os PMs fizeram a checagem de sua qualificação junto ao sistema de informações da polícia, quando constataram que havia um mandado de prisão em aberto.

O mandado é relativo a um inquérito em tramitação na Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) para encontrar os autores da execução de um homem na refião do Muriqui, em Pendotiba, Niterói, em fevereiro desse ano. A ocorrência foi concluída na DHNISG, no Centro de Niterói.

