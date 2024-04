Homem acusado de matar amigo a facadas em Santa Luzia é preso

Um homem acusado de esfaquear até a morte um colega em Santa Luzia, São Gonçalo, foi encontrado e preso por policiais civis do município na noite desta quarta-feira (10). O crime aconteceu em novembro do ano passado e teria sido motivado por uma desentendimento por conta de drogas; tanto acusado como vítima eram apontados como usuários.

De acordo com as investigações da Polícia Civil, antes do crime, os dois teriam discutido a respeito de uma carga de drogas que dividiriam para consumo. O suspeito teria ficado insatisfeito com a divisão e decidido se vingar do colega. Matheus Kennedy Souza da Silva foi esfaqueado enquanto dormia e chegou a ser levado às pressas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Santa Luzia, mas acabou não resistindo aos ferimentos.

Nesta quarta (10), o acusado foi localizado por policiais da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG). Ele foi levado para a sede da Delegacia e, de lá, encaminhado para uma unidade do sistema prisional. Alvo de um mandado de prisão expedido pela 4ª Vara Criminal de São Gonçalo, ele responderá por homicídio qualificado.