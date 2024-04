Policial militar dá entrada baleado em unidade de saúde de São Gonçalo

O PM eencontra-se em observação no Heat - Foto: Divulgação

O PM eencontra-se em observação no Heat - Foto: Divulgação

Um policial militar foi baleado, na tarde dessa quinta-feira (11), durante tentativa de assalto, na região de Jardim Alcântara, em São Gonçalo. Ele deu entrada, ferido, no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, onde contou ter sido vítima de uma tentativa de assalto quando dirigia por uma região conhecida como 'Buraco do Mariola'.

O policial, que chegou lúcido e dirigindo o seu veículo na emergência da unidade, afirmou que ao perceber a aproximação dos assaltantes, reagiu, dando início a um tiroteio. Mesmo ferido, ele conseguiu dirigir até o hospital do Colubandê. Nesse momento, o PM encontra-se em observação no Heat.

* Em atualização

Leia também:

Cliente se desentende com gerente e destrói loja em Rio das Ostras; vídeo



Niterói fará campanha de vacinação no Mercado Municipal