Justiça mantém prisão de dono de boate em São Gonçalo

A Justiça determinou que o dono da boate Dama da Noite, em São Miguel, são Gonçalo, permaneça preso pelas acusações de exploração sexual e cárcere privado. Ele foi preso na última sexta-feira (05), quando policiais resgataram uma imigrante venezuelana que trabalhava no estabelecimento. Segundo relatos, ela era mantida presa e em situação análoga à escravidão no local.

A última decisão da 3ª Vara Criminal de São Gonçalo alterou a prisão em flagrante do suspeito em prisão preventiva. Ele foi capturado durante uma ação da 72ª DP (Mutuá) e do Núcleo de Apoio à Vítima (NAV/MPRJ) contra o estabelecimento, que era usado como casa de prostituição. Os agentes estiveram no local na sexta passada e identificaram que o espaço tinha associação com esquemas de tráfico de pessoas.

A vítima venezuelana declarou à Polícia que se mudou para o Estado do Rio por conta de uma proposta de trabalho, mas acabou sendo forçada a trabalhar em uma casa de prostituição. Após uma semana trabalhando no caixa do estabelecimento, ela passou a ser impedida de deixar o local e submetida a agressões físicas, segundo relatos.

O caso foi registrado pela 72ª DP. A vítima foi conduzida para um abrigo sigiloso pela Central Judiciária de Abrigamento Provisório da Mulher Vítima de de Violência Doméstica (Cejuvida).