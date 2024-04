Dono de mercado em Piratininga é preso por vender produtos vencidos

Espaço tinha infestação de insetos e produtos com data de validade adulterada - Foto: Reprodução

Espaço tinha infestação de insetos e produtos com data de validade adulterada - Foto: Reprodução

Um supermercado em Piratininga, Niterói, foi interditado e teve seu proprietário preso depois que agentes da Polícia Civil e da Vigilância Sanitária encontraram 682 quilos de alimentos fora da validade ou impróprios para consumo no estoque do estabelecimento. A ação aconteceu na tarde desta quarta-feira (10).

A maior parte das irregularidades foi encontrada nos setores de congelados, açougue, frios e laticínios. Os fiscais encontraram embutidos, queijos, margarina e carnes expostos para venda com a data de validade vencida ou com a indicação de validade suprimida intencionalmente. Além disso, os estoques também tinham uma infestação de insetos, como baratas e formigas. Confira:





Reprodução

Autor: Reprodução | Descrição:

Leia também:



➢ Fiscais encontram alimentos vencidos e gerente acaba presa em Niterói

➢ Roberto Carlos marca show extra em Niterói; entenda

O dono do local, que estava no mercado e recebeu os agentes, foi autuado em flagrante por crime contra as relações de consumo. Caso condenado, ele pode pegar de dois a cinco anos de reclusão. Além disso, todo o material identificado como impróprio foi recolhido e descartado.







Reprodução

Autor: Reprodução | Descrição:

Segundo a Delegacia Especial de Crimes Contra o Consumidor (DECON), o espaço já vinha sendo monitorado pelo setor de inteligência da unidade, que recebeu denúncias de venda de produtos vencidos e adulterados no supermercado. Além da DECON, atuaram na ação os peritos do Serviço de Perícias da Cidade da Polícia (SPCID-ICCE) e fiscais do Departamento de Vigilância Sanitária e Controle de Zoonoses (DEVIC) de Niterói.