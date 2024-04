Niterói fará campanha de vacinação no Mercado Municipal

A partir desta sexta-feira (12), o Mercado Municipal de Niterói passará a ser posto de vacinação contra gripe. Uma parceria entre o centro comercial e a Secretaria de Saúde, da Prefeitura de Niterói, coloca o local na lista de pontos de imunização da Campanha Nacional contra a Influenza.

A vacinação no Mercado será oferecida de segunda a sábado, das 10h às 19h. As outras unidades de saúde da cidade também seguem vacinando durante a semana, das 08h às 17h. A campanha contempla idosos com 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade – 5 anos, 11 meses e 29 dias; trabalhadores da saúde; gestantes e puérperas até 45 dias após o parto; e professores do ensino básico e superior.

Leia também:

➢ Fiscais encontram alimentos vencidos em pizzaria e gerente acaba presa em Niterói

➢ 'Ovo solidário': projeto idealizado por jovem de Niterói distribui ovos para famílias de comunidades

Também serão imunizados os povos indígenas; profissionais das Forças de Segurança e Salvamento; profissionais das Forças Armadas; caminhoneiros; pessoas com deficiência permanente; pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso; trabalhadores portuários; além de população privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas.



A vacina é contraindicada para crianças menores de seis meses e pessoas com história de anafilaxia grave a doses anteriores. Não há restrição de intervalo de tempo para tomar a vacina contra influenza e qualquer outro imunizante do Calendário Nacional Vacinação, incluindo também a vacina contra Covid-19.

O Mercado Municipal fica localizado na Avenida Feliciano Sodré nº 488, Centro de Niterói. Além do espaço, a vacinação também é oferecida nos seguintes locais:

Policlínica Sérgio Arouca – Rua Vital Brazil Filho, s/nº – Vital Brazil.

Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva – Avenida Jansen de Melo, s/nº – São Lourenço.

Policlínica Regional de Itaipu – Est. Engenho do Mato s/nº – Itaipu.

Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, 111– Piratininga.

Policlínica Regional do Fonseca Dr Guilherme Taylor March – Rua Desembargador Lima Castro, 238 – Fonseca.

Policlínica Regional do Largo da Batalha – Rua Ver. Armando Ferreira, 30 – Largo da Batalha.

Policlínica Regional da Engenhoca – Avenida João Brasil, s/nº, Engenhoca.

Policlínica Regional do Barreto Dr. João da Silva Vizella – Rua Luiz Palmier, 726 – Barreto.

Unidades Básicas da Engenhoca, Morro do Estado, Centro e Santa Bárbara

Unidades do Programa Médico de Família da Colônia, Grota I, Ilha da Conceição, Ititioca, Leopoldina, Ponta D’areia, Teixeira de Freitas, Jurujuba, Várzea das Moças, Alarico, Atalaia, Badu, Bernardino, Cafubá I, Cafubá II, Cafubá III, Cantagalo, Caramujo, Coronel Leôncio, Engenho do Mato, Jacaré, Jonathas Botelho, Maceió, Maravista, Marítimos, Martins Torres, Maruí, Matapaca, Boa Vista, Preventório II, Sapê, Souza Soares, Viçoso Jardim, Viradouro, Vital Brazil e Zilda Arns.

Mercado Municipal de Niterói – Avenida Feliciano Sodré, 488, Centro