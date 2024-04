Cliente se desentende com gerente e destrói loja em Rio das Ostras; vídeo

O vídeo de um cliente destruindo uma loja de móveis em Rio das Ostras, na Região dos Lagos, viralizou nas redes sociais na última quarta-feira (10). O homem foi flagrado com um machado na mão, golpeando os produtos vendidos na loja. Ele chegou a ser preso, mas foi liberado sob pagamento de fiança. Confira um trecho do registro da confusão:





De acordo com testemunhas, o cliente disse ter ido a loja para perguntar sobre um pedido com entrega atrasada. No local, ele teria decidido cancelar a compra, mas o estabelecimento teria cobrado 15% do valor da compra para realizar o cancelamento mercadoria para cancelar o pedido.

Ainda segundo testemunhas, o cliente se recusou a pagar a taxa, o que deu início a uma discussão com o gerente. O cliente começou a destruir produtos da loja e a Polícia Militar precisou ser acionada para conter a confusão. Segundo a PM, ele chegou a ser autuado e levado a uma delegacia, mas, de acordo com a Civil, foi liberado após pagar a fiança.