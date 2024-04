Rio de Janeiro deve ter novo comandante na PM

O comandante da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Luiz Henrique Marinho Pires, deve ser exonerado do cargo, nesta quinta-feira (11), após o pedido do Secretário de Segurança do Rio de Janeiro, Victor Santos, ao governador Cláudio Castro (PL). O coronel Ranulfo Souza Brandão Filho deve assumir a vaga.

O pedido, feito nesta quinta, foi realizado por meio de um ofício enviado ao governador. Sem justificar o motivo da mudança, Santos havia recomendado que o novo titular da PM fosse o coronel Ranulfo.

De acordo com o site da corporação, Brandão Filho estava, atualmente, lotado no Comando de Operações Especiais (COE), que é responsável por cinco unidades: o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), de Choque (BPChq), de Ações com Cães (BAC), Grupamento Aeromóvel (GAM) e o Centro de Instrução Especializada e Pesquisa Policial (CIEsPP).

O coronel Luiz Henrique Marinho Pires tem mais de 30 anos na PM e ocupava o cargo de secretário da corporação desde agosto de 2021. Antes disso, havia sido chefe do Estado Maior Geral (EMG), comandante do 1º Comando de Policiamento de Área (CPA) e de Batalhões.

Marinho Pires também foi o responsável pelo planejamento operacional de segurança para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, e para a realização dos Jogos Panamericanos em 2007.