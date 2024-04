Fiscais encontram alimentos vencidos em pizzaria e gerente acaba presa em Niterói

A gerente de uma pizzaria em São Francisco, Niterói, foi presa, na tarde desta quarta-feira (10), após alimentos vencidos terem sido encontrados no estabelecimento, por fiscais da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (Sedcon).

Após denúncia, os agentes encontraram diversos produtos com os prazos de validade vencidos e alimentos acondionados de forma imprópria e sem o rótulo de identificação exigido pela Vigilância Sanitária, como bacon, camarão, frango, queijos (gorgonzola, muçarela, entre outros) vencidos. Os alimentos eram usados no preparo das pizzas.

1/3 | Foto: Divulgação

2/3 | Foto: Divulgação

3/3 | Foto: Divulgação







Leia mais



Polícia Civil prende homem que matou a ex-companheira na frente do filho do casal

Morre mulher que teve o corpo incendiado em estação de trem da Zona Oeste do Rio



De acordo com os agentes, atrás do balcão de atendimento, foram encontradas diversas embalagens de pizza espalhadas pelo chão, misturadas a capacetes e sapatos de funcionários.



Em um dos estoques também foram flagradas baratas transitando sobre os alimentos. Na cozinha, as massas das pizzas eram acondecionadas em sacos plásticos e deixados sobre o chão. No interior da máquina de gelo filtrado, foi encontrada uma garrafa de refrigerante de 2L dos funcionários do estabelecimento comercial. Também foram encontradas garrafas de bebida com o prazo de validade vencido.

"A prisão foi efetuada porque nossos agentes flagraram crime contra a relação de consumo, infringindo, portanto, a lei federal 8.137/ 1990", explicou o secretário Gutemberg Fonseca. "É importante que a população denuncie", completou.

Para denúncias, a Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (Sedcon) disponibiliza os telefones (21) 99336-4848 (WhatsApp) e 0800-2020143, além do e-mail atendimento@sedcon.rj.gov.br.

Diante dos fatos, a perícia foi acionada e em seguida, a gerente foi presa em flagrante.