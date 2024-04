Médico é baleado em tentativa de assalto no Rio

Um médico, de 45, foi atingido por uma bala perdida no início da noite da última quarta-feira (10), enquanto trafegava pela Avenida das Américas em um carro. O médico foi socorrido para o hospital Lourenço Jorge e mais tarde transferido para uma unidade privada, da qual já teve alta.

Segundo o 31° BPM (Recreio dos Bandeirantes), o agente de saúde havia terminado um plantão quando pegou um carro por aplicativo. No momento que o veículo transitava pela Avenida das Américas, um automóvel que estava em frente ao do médico foi cercado por duas motos. O motorista de aplicativo se assustou e deu um solavanco com o carro.

Com o movimento repentino do carro onde o médico estava, um dos criminosos atirou. Os bandidos fugiram do local.

O caso foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca).