Polícia Civil prende homem que matou a ex-companheira na frente do filho do casal

Agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) prenderam, nesta quarta-feira (10/04), um homem acusado de matar a ex-companheira na frente do filho do casal, no estado do Maranhão. A prisão ocorreu no bairro de Botafogo, na Zona Sul do Rio, após troca de informações com a Polícia Civil maranhense.

O crime foi praticado em novembro de 2022, quando o autor atirou contra Steffany Muniz Sousa Santos Rodrigues por não aceitar a decisão da mesma de romper com o relacionamento. A criança, na época, tinha 5 anos.

Segundo a investigação, o casal conviveu por, aproximadamente, cinco anos. Menos de um mês antes da ocorrência do crime, a vítima havia rompido o relacionamento e viajado para o interior do Maranhão, onde o crime aconteceu.



O preso foi conduzido para a sede da DHC e contra ele foi cumprido um mandado de prisão por feminicídio.