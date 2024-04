Morre mulher que teve o corpo incendiado em estação de trem da Zona Oeste do Rio

Michele Pinto, a mulher que teve o corpo incendiado em uma plataforma da estação de trem de Augusto Vasconcelos, na Zona Oeste do Rio, morreu na tarde desta quarta-feira (10). Ela tinha 39 anos e estava internada desde segunda-feira (8) com ferimentos graves. Os familiares confirmaram o falecimento de Michele.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado e levou Michele para o Hospital Rocha Faria, onde ela foi submetida a uma cirurgia de emergência. Ela ainda foi transferida para o Hospital Pedro II, mas não resistiu.

Familiares da vítima disseram que o autor do crime é Edmilson Félix do Nascimento, de 44 anos. Ele é ex-marido de Michele e segundo relatos, Edmilson não aceitava o fim do relacionamento: "Esse safado tacou fogo na minha prima, esse covarde, só porque não aceitou a separação", afirma o primo de Michele, Wagner Monzato.

Segundo o primo, ele cometeu o crime pouco depois que a moça deixou a filha dos dois na casa da mãe dele. O casal estava separado há mais de um mês. Em outro episódio, o homem já tinha invadido a casa de Michele e quebrado móveis.

Edmilson atacou Michele na plataforma do trem e fugiu pelos trilhos. A Polícia Civil informou que o assassino se jogou da Ponte Rio-Niterói após o crime e também morreu.

