Detento que havia fugido após receber indulto de Natal é preso no Rio

Policiais penais da Divisão de Recapturas da RECAP, da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP/RJ), após trabalho de análise de dados e informações passadas pelo Disque Denúncia/RJ (2253-1177), recapturaram na tarde desta terça-feira (09), na Rua Codorniz, antiga Rua Trinta e Quatro, em Padre Miguel, Zona Oeste do Rio, o foragido da Justiça, Everton da Silva de Carvalho, vulgo Velho, de 37 anos.



Everton, estava evadido do Sistema Prisional desde dezembro do ano de 2021, quando foi beneficiado com a saída de Visita Periódica ao Lar (VPL), conhecido como “Saidão de Natal”. O evadido, responde pelo crime de Roubo Majorado, praticado em dezembro de 2011, quando no intervalo de apenas 50 minutos, ele praticou três roubos em Padre Miguel, Bangu e Realengo, onde foram roubados telefones celulares, uma câmera fotográfica, cartões de créditos, dinheiro e um veículo, das vítimas.



Everton, teve sua primeira passagem pelo Sistema Penitenciário somente em 2015, reingressou no ano de 2018, sempre pela mesma prática de crime de Roubo, artigo 157 do CPP, onde fora condenado a uma pena de 13 anos de reclusão, tendo cumprido somente 50% da condenação.



Após ser dado voz de prisão, ele foi levado à 34ª DP (Bangu), onde foi cumprido o mandado de prisão e, posteriormente, encaminhado para a SEAP/RJ, onde ficará à disposição da Justiça.

Denuncie a localização de foragidos da Justiça, de forma anônima, ao Disque Denúncia:



Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177



WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.