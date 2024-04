União Brasil recebe Rodrigo Neves

Encontro aconteceu no Restaturante Caneco Gelado do Mário - Foto: Divulgação

Encontro aconteceu no Restaturante Caneco Gelado do Mário - Foto: Divulgação

Um almoço reunindo todos os pré-candidatos do partido União Brasil à Câmara de Niterói serviu para que o ex-prefeito, Rodrigo Neves pudesse falar sobre as suas perspectivas para as próximas eleições e fazer um balanço do trabalho que seu grupo político vem executando desde quando ele assumiu pela primeira vez a Prefeitura de Niterói. O encontro aconteceu no tradicional restaurante Caneco Gelado do Mário, no Centro da cidade, e também participaram o presidente da legenda em Niterói, o vice-prefeito, Paulo Bagueira e o deputado estadual, Vitor Junior.



Para Rodrigo, o União Brasil está com uma nominata forte, que conta com políticos experientes como o atual presidente da Câmara, Milton Cal, e o vereador Emmanuel Rocha, mas também com políticos que já passaram pelo parlamento municipal, mulheres e jovens que estão iniciando a sua vida política. “Vejo um partido diversificado, com penetração em todos os bairros de Niterói e em todas as camadas sociais. Isso é importante para consolidar o trabalho que queremos”, disse ele.

O União Brasil terá uma nominata completa com 22 nomes para a disputa de cadeiras no parlamento | Foto: Divulgação

Presidido pelo atual vice-prefeito de Niterói, Paulo Bagueira, o União Brasil terá uma nominata completa com 22 nomes para a disputa de cadeiras no parlamento. “O grupo está forte, motivado e na expectativa de sair às ruas para defender a nossa bandeira e também o programa político e de administração que iremos apresentar, e esperamos eleger uma bancada expressiva”, declarou.

