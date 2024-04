Narrador Silvio Luiz é internado após passar mal na final do Paulistão

O narrador Silvio Luiz foi internado no último domingo (7), depois de passar mal durante a transmissão da partida na final do Campeonato Paulista. O narrador de 89 anos sentiu um mal-estar enquanto narrava o jogo entre Palmeiras e Santos e deixou os estúdios do R7 em uma cadeira de rodas. Ele segue hospitalizado no Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo.

A informação foi confirmada por Cléber Machado na última terça-feira (9), durante a partida entre Real Madrid e Manchester City pelas quartas de final da Champions League.

"Esse 'olho no lance' é um abraço e beijo carinhoso para Silvio Luiz, que teve um problema de saúde e está internado em um hospital. Logo ele vai se recuperar para a gente ficar brincando 'pelas barbas do profeta'", disse o locutor do SBT.



Durante o Campeonato Paulista, Silvio narrou os jogos pelo R7, da Record. Na final entre Palmeiras e Santos, ele foi acompanhado pelos humoristas Carioca e Bola para apresentação da partida.

Após falar por quase duas horas, o locutor esportivo ficou em silêncio por um tempo, e preocupou os espectadores que acompanhavam a live. "Silvio Luiz esqueceu que tem que narrar?", questionou Eitor Silva. "Chama a produção, o Silvio não está bem", pediu Larissa Testa.

Ele deixou a bancada quase no final do jogo. A equipe congelou a imagem no momento em que Silvio saiu do estúdio. "Vamos dar uma descansada aí, Silvio. Vai tomar um arzinho e depois você volta", afirmou Carioca.

A transmissão retornou exatamente quando o narrador saia da sala em uma cadeira de rodas. Silvio não retornou à live, e Carioca e Bola terminaram a narração sozinhos.