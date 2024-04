Polícia prende integrante de quadrilha de roubo a residência no Alcântara, SG

Segundo apurado, os delitos eram cometidos por vários criminosos, cada um com sua função, mediante violência contra as vítimas e grave ameaça pelo uso de arma de fogo - Foto: Divulgação

Policiais civis da 53ª DP (Mesquita) prenderam, nesta terça-feira (09/04), dois integrantes de uma organização criminosa que atua roubando residências em diferentes lugares do Rio de Janeiro. Eles foram localizados em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e em Alcântara, na Região Metropolitana. Segundo apurado, os delitos eram cometidos por vários criminosos, cada um com sua função, mediante violência contra as vítimas e grave ameaça pelo uso de arma de fogo.

As investigações e monitoramento tiveram início em 2023. Os policiais constataram que todos os envolvidos agiam em conjunto. Nos roubos, os valores em dinheiro, assim como os bens das vítimas, eram subtraídos. Os criminosos também as obrigavam a realizar transferências via pix para os outros integrantes do grupo.

Contra os dois acusados, foram cumpridos mandados de prisão preventiva. As diligências continuam para capturar o último membro do grupo, que está foragido. Os demais já haviam sido presos pelos agentes.