Filhos de Flordelis voltam a ser julgados por morte de Anderson do Carmo

A família da ex-deputada Flordelis voltará ao tribunal. A neta biológica da ex-parlamentar, Rayane dos Santos, e dois filhos adotivos dela, Marzy Teixeira e André Luiz de Oliveira, tiveram a absolvição anulada pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ), que também decidiu manter a condenação de Flordelis. A ex-deputada foi sentenciada há 50 anos de prisão pela participação no assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, morto em junho 2019.

A ação contra o trio é de autoria do Ministério Público do Estado (MPRJ). Segundo a decisão judicial, a absolvição dos três não condiz com as evidências reunidas pela investigação do caso. Marzy e Rayane teriam ajudado a planejar o crime. Junto de André, Marzy teria ainda participado diretamente de uma tentativa de homicídio contra Anderson por envenenamento.

Anderson foi morto a tiros dentro de casa, em Pendotiba, em Niterói. O filho biológico da ex-deputada, Flávio dos Santos Rodrigues, foi condenado por executar os disparos. Ainda não há datas para os novos julgamentos dos filhos e da neta da ex-deputada, que cumpre pena em penitenciária no Complexo de Gericinó, em Bangu.