Mulher é presa por mandar matar ex-namorado por dívida de R$1,6 mil

Policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) prenderam uma mulher suspeita de mandar matar o ex-namorado para se livrar de uma dívida que tinha com ele. A mulher, identificada como Tuyene Paula da Silva Barral, estava escondida na casa de parentes e foi presa nesta terça-feira (9), em Nova Iguaçu.

O caso aconteceu em 27 de janeiro no município de Japeri, na Baixada Fluminense. Tuyene teria encomendado a morte da vítima, Thiago Saldanha do Carmo, devido a uma dívida de R$ 1,6 mil. Os outros dois suspeitos do crime já estavam presos pelo latrocínio do ator da Record, Edson Caldas Barbosa.

Thiago estava comemorando seu aniversário em um bar quando foi atingido. Os criminosos atiraram contra a vítima e fugiram em seguida, acertando também um amigo de Thiago de raspão.



De acordo com a polícia, a investigação chegou até a ex-namorada da vítima porque Sergio Felipe da Silva Santos e Juairo Inacio Correia confessaram a encomenda da morte de Thiago.

Segundo a DHBF, a suspeita não tem nenhuma ligação com o latrocínio do ator da Record.